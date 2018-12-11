РИАМО - 11 дек. С начала 2018 года гостями 12 фестивалей из цикла «Московские сезоны» стали порядка 65 миллионов человек, а очередной зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует уже 14 декабря и продлится по 13 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом (2018 году – ред.) году у нас было уже 12 фестивалей из цикла «Московские сезоны», которые посетили около 65 миллионов человек. Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий», – написал мэр столицы в Twitter.

Собянин также пригласил жителей и гостей Москвы на зимний фестиваль «Путешествие в Рождество».

«В этот раз «Путешествие в Рождество» будет длиться целый месяц – с 14 декабря по 13 января. Две трети площадок откроются не в центре», – уточнил он.

На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.

Фестиваль проводится в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». На площадках будет более 500 новогодних елей, а самая высокая (высотой 20 метров) установлена на Манежной площади. Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек, включая свыше 4 миллионов туристов из регионов и из-за рубежа.