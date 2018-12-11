РИАМО - 11 дек. Отрасль цифровых технологий ежегодно приносит в бюджет города Москвы порядка 600 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мэру Москвы Сергею Собянину вручили награду «Цифровой регион». Организаторы премии «Цифровые вершины» отметили, что столица заняла первое место в рейтинге умных городов мира.

«В городе один из самых дешевых и быстрых интернетов в мире, охват бесплатного Wi-Fi, наверное, самый большой. Огромные массивы данных, которые предоставляет правительство, используются бизнесом для реализации своих проектов. И что вроде бы не связано напрямую с цифровизацией, — это компании отрасли, которых много в городе, количество сотрудников в них около 300 тысяч. Сама отрасль уже дает экономике столицы, я думаю, около 600 миллиардов рублей, такая отрасль не может развиваться в городе, который некомфортен для людей», — сказал Собянин в ходе панельной дискуссии в финале премии «Цифровые вершины».

По мнению мэра, важно создавать не только IT-структуру, но и городскую инфраструктуру, удобную для жизни. Тогда будут развиваться и новые технологии, в том числе IT-бизнес.

«Информационные технологии в современном мире — не просто какой-то тренд, это наша жизнь, без которой мы себя не представляем, поэтому считаю, что если мы хотим, чтобы нас вообще видели, замечали и мы могли работать, то надо заниматься информационными технологиями», — отметил Собянин.

Современные информационные технологии должны быть направлены на потребителя, добавил градоначальник.

«Я бы поспорил с тезисом о некоем обезличивании человека — что сами технологии движутся в одном направлении, а человека за ними не видно. На мой взгляд, как раз ровно наоборот. Все технологии, в том числе информационные, направлены в первую очередь на потребителя. И с помощью больших данных, информационных технологий любая компания, которая хочет оказать услугу конкретному гражданину, знает о нем несоизмеримо больше, чем знала до цифровой революции», — подчеркнул мэр.

По словам Собянина, мир вещей становится персонифицированным.

«И мы не уходим от человека. Мы, наоборот, начинаем видеть человека: какие у него потребности, где он живет, где он, как передвигается, в чем нуждается, какие у него персональные особенности и склонности. Мир начинает вращаться все больше и больше вокруг личности человека. И это большой плюс цифровизации, информационных технологий», — сказал мэр Москвы.

По его мнению, без цифровых технологий невозможно представить себе жизнь такого мегаполиса, как Москва.

«Представим себе, что их нет, — свет погас, телевидение не работает. Метро не ходит, самолеты не летают и так далее. Жизнь остановится. Когда вы спрашиваете, насколько информационные технологии и реальная жизнь уже совмещены, — совмещены полностью. Они, конечно, не достигли вершины, но сегодня без них технологически мы существовать не можем», — заключил Собянин.

«Цифровые вершины» — это первая национальная награда в области информационных технологий, поощряющая лучшие отечественные решения. Конкурс проводится для российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса? государственных структур, личной продуктивности.