РИАМО - 11 дек. Двоих человек, пострадавших в результате пожара на территории мебельной фабрики в подмосковном Щелкове, доставили в больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате пожара в Щелкове в Щелковскую районную больницу №2 госпитализированы два человека. Состояние удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал собеседник агентства.

Во вторник в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на складе на территории мебельной фабрики по адресу: Щелково, улица Фабричная, дом 1. В 12:30 был объявлен повышенный ранг пожара №2. В 15:30 ликвидировали открытое горение на площади 1 тысяча квадратных метров. В результате пожара пострадали несколько работников фабрики.

Щелковская городская прокуратура начала проверку по факту пожара на территории мебельной фабрики. Причины возгорания устанавливаются.