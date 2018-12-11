РИАМО - 11 дек. Тележурналист Дмитрий Киселев и политолог Николай Злобин представят читателям свою новую книгу в столичном магазине «Читай-город» 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети «Читай-город».

«На встрече Дмитрий и Николай представят совместную книгу — «Киселев vs Злобин. Битва за глубоко личное». Книга состоит из яростных споров двух журналистов», - говорится в сообщении.

Киселев – автор и ведущий влиятельной информационно-аналитической программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1», генеральный директор МИА «Россия сегодня». Злобин – американский политолог, публицист, автор множества аналитических бестселлеров и учебников, изданных в десятках стран мира, президент Центра глобальных интересов (США).

Оба журналиста представляют два кардинально противоположных взгляда на современную политику, российский и американский. Новая книга – столкновение двух непримиримых позиций по самым главным политическим вопросам сегодняшнего дня.

«Киселев и Злобин спорят о пропаганде, демократии, правах меньшинств, либералах, чиновниках, власти и многих других проблемах, с которыми мы постоянно сталкиваемся в средствах массовой информации», - отмечается в материале.

Презентация состоится по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай-город». Начало в 19:00.