РИАМО - 11 дек. На Дне открытых дверей в управляющих организациях Подмосковья 15 декабря жителям региона расскажут о переходе на новую систему раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

По словам Пестова, 15 декабря в регионе будет проведен очередной День открытых дверей в УК, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным жилым фондом. Он станет четвертым и завершающим в 2018 году.

«Главной темой предстоящего Дня открытых дверей станет переход с 1 января (2019 года – ред.) на новую двухконтейнерную систему сбора отходов. Жителям подробно расскажут о том, как сортировать коммунальные отходы, как будет осуществляться сбор и вывоз отходов в соответствии с новыми требованиями законодательства, а также ответят на все интересующие их вопросы», – заявил Пестов.

На мероприятии жители также смогут узнать о работе диспетчерских служб, текущем и капитальном ремонте общедомового имущества, оплате коммунальных услуг и качестве их предоставления.

Традиционно в Дне открытых дверей, помимо сотрудников УК, будут участвовать представители Госжилинспекции, органов местного самоуправления, областной ассоциации председателей советов МКД, в ряде муниципалитетов – участковые уполномоченные полиции, представители ресурсоснабжающих организаций, а также компаний, обслуживающих внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование.

Перечень управляющих компаний, которые 15 декабря откроют свои двери для жителей, размещен на официальном сайте Госжилинспекции Московской области в разделе «Деятельность» / «День открытых дверей в управляющих компаниях».

Дни открытых дверей УК по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводятся в регионе ежеквартально. В них принимает участие большинство управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Подмосковья. Так, в проведении предыдущего Дня открытых дверей было задействовано порядка 800 УК.