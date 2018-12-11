РИАМО - 11 дек. Сильная гололедица ожидается в Московском регионе с 13 декабря из-за похолодания, к концу недели в Подмосковье и Москве подморозит до минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На север Европейской территории направляется антициклон. Сформировался этот атмосферный вихрь над Атлантикой, поэтому воздух в нем не особенно холодный. Однако у поверхности Земли в него будет вливаться с севера и северо-востока более «морозный» воздух из-за Урала и Арктики.

«Это приведет, начиная с четверга (13 декабря), к понижению температуры, так как по большей части над заснеженной поверхностью Европейской территории приземный слой будет охлаждаться в условиях зимнего отрицательного теплового баланса. В Москве и области температура в течение суток 13 декабря составит 0 – минус 5 градусов. Пройдет снег. Осторожно! На дорогах гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

На большей части Центральной России 14 декабря осадки ослабнут, пройдет только небольшой снег, в столице похолодает до минус 6-4 градусов, в Подмосковье – до минус 9-4 градусов.

В выходные погода улучшится, но похолодает. 15 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью минус 10-5 градусов, днем минус 8-3. 16 декабря морозная погода сохранится, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью минус 14-9, днем минус 12-7 градусов.

Однако эти морозы не задержатся надолго.