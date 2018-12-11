РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Новую поликлинику на 600 мест построили в микрорайоне Гагарина в подмосковной Балашихе, ей выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи населению.

«Новая поликлиника готовится к вводу в эксплуатацию. Ей выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Оно рассчитано на 600 посещений в смену. Здесь разместятся детское и взрослое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, травмпункт с отдельным входом, будут работать магнитно-резонансный и компьютерный томографы, современное рентген-оборудование», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что на объекте созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, на прилегающей территории предусмотрены специализированные парковочные места, обустроены места для отдыха.

Объект возвели в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за счет бюджетных средств Московской области. Площадь здания переменной этажности составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.