РИАМО - 11 дек. Безработный мужчина на улице Шолохова в столице украл автомобиль MAN с прицепом общей стоимостью около 5 миллионов рублей, злоумышленника задержали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он отметил, что 10 декабря в 04:39 в службу «02» поступило сообщение от о краже автомобиля по адресу: улица Шолохова, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено что с 00:30 до 02:53 10 декабря от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля МАN с прицепом Bodex KIS, принадлежащую заявителю. Материальный ущерб составил около 5 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в тот же день в 19:30 по адресу: Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, улица Агрохимическая, дом 3, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан неработающий мужчина 1973 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.