РИАМО - 11 дек. Щелковская городская прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара на территории мебельной фабрики, в результате которого пострадали несколько работников, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Во вторник в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на складе на территории мебельной фабрики по адресу: Щелково, улица Фабричная, дом 1. В 12:30 был объявлен повышенный ранг пожара №2. По состоянию на 13:10 площадь пожара равнялась 1 тысяче квадратных метров. В 15:30 ликвидировали открытое горение. В результате пожара пострадали несколько работников фабрики.

«По поручению прокуратуры Московской области Щелковская городская прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара на местном производственном предприятии. <…> В настоящее время причины пожара устанавливаются», - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц предприятия, а также контрольно-надзорных органов.