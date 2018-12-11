РИАМО - 11 дек. В следующем году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 20 общеобразовательных учреждений, 14 из них будут возведены на бюджетные средства, еще шесть построят за счет внебюджетных источников, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В будущем году нам предстоит завершить строительство 13 новых школ и семи пристроек к функционирующим учреждениям в 20 муниципальных образованиях Подмосковья. Таким образом, возможность получать образование в современных школах получат более 11 тысяч учащихся», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 17 новых школ, на сегодняшний день завершено строительство девяти из них.

В 2017 году при правительстве Московской области был создан проектный офис – Центр бюджетного строительства, который сопровождает проекты социальной инфраструктуры, реализуемые как за счет бюджетных, так и инвестиционных средств.