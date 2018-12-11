РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Жителей подмосковных Котельников призвали приобретать только сертифицированную пиротехнику, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета.

«В преддверии новогодних праздников отдел потребительского рынка и услуг администрации Котельников информирует жителей городского округа о недопустимости использования несертифицированной пиротехнической продукции. Приобретать фейерверки, петарды и другие виды пиротехники необходимо в магазинах, продающих сертифицированную продукцию», – говорится в сообщении.

По требованию покупателя продавец обязан предоставить всю разрешительную документацию на данный вид продукции.

«Чтобы не испортить праздничное настроение, не приобретайте пиротехнику на уличных лотках», – заключается в материале.