РИАМО - 11 дек. Из-за нарушения условий контракта ООО «СМУ-788» по решению Московского областного УФАС России включили в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», в отношении ООО «СМУ-788» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту зданий трансформаторных подстанций. В связи с нарушением ООО «СМУ-788» условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СМУ-788» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – дополняется в материале.