РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Почти 20 управляющих фирм в Люберцах примут участие в областном Дне открытых дверей 15 декабря, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», которая пройдет 15 декабря, будет 16-й по счету. К участию в мероприятии приглашаются все УК и жители региона.

«Восемнадцать управляющих компаний в Люберцах 15 декабря примут участие в областной акции «День открытых дверей в УК». Жителям расскажут о работе диспетчеров многоквартирных домов, где размещают контактные телефоны, как регистрируются обращения», – сказал Ружицкий.

В этот день жители смогут обратиться в свои управляющие фирмы для решения жилищно-коммунальных проблем и разъяснения любых вопросов в сфере ЖКХ. Акция пройдет с 10:00 до 15:00.

«Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года – тематической. Популярность акции «День открытых дверей» продолжает расти, количество участников регулярно увеличивается. Очередной рекорд был побит 30 июня 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 786 управляющих организаций.