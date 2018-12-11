РИАМО - 11 дек. В подмосковном Раменском районе спасатели пришли на помощь упавшей в яму беременной корове, животное удалось благополучно освободить из плена с помощью веревки, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Утром во вторник в селе Заворово стельная корова одной из местных жительниц провалилась в яму. Хозяйка обратилась за помощью на пульт диспетчера пожарно-спасательной части №343 Раменского территориального управления «Мособлпожспаса». На место отправились две смены спасателей из Ульянина и Бронниц.

«К моменту приезда спасателей корова, находившаяся в яме, была уже немного измождена. Из-за достаточной глубины ямы вытащить парнокопытное оказалось не так уж легко, даже несмотря на то, что животное не оказывало сопротивления. Обвязав корову веревками и приложив немало усилий, спасатели благополучно извлекли животное», - говорится в сообщении.

Счастливая хозяйка коровы поблагодарила спасателей, которые готовы прийти на помощь не только людям, но и животным. Сами сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали, что корова не пострадала, но сильно испугалась.

«Мы старались работать максимально осторожно, чтобы не навредить буренке», – отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части №343 Константин Мартьянов.

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