РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. В подмосковном Королеве шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже, медики проводят всестороннее обследование пострадавшего, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.
Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на улице Советской в микрорайоне Текстильщик.
«В настоящий момент мальчик находится в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, переломов нет, на контакт идет. Врачи проводят всестороннее обследование», – сказал собеседник агентства.
По словам соседей, семья, в которой живет ребенок, благополучная. Информация уточняется.
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