РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. В подмосковном Королеве шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже, медики проводят всестороннее обследование пострадавшего, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на улице Советской в микрорайоне Текстильщик.

«В настоящий момент мальчик находится в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, переломов нет, на контакт идет. Врачи проводят всестороннее обследование», – сказал собеседник агентства.

По словам соседей, семья, в которой живет ребенок, благополучная. Информация уточняется.