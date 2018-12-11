РИАМО - 11 дек. Жители столицы за осень подали порядка 54 тысяч заявлений на оформление парковочных разрешений, подать заявку на продление парковочного разрешения можно не ранее, чем за 2 месяца до окончания действия предыдущего, сообщается на сайте московского паркинга.

«Столичные автомобилисты осенью подали около 54 тысяч заявлений на оформление парковочных разрешений. При этом порядка 12 тысяч заявок было подано через портал mos.ru, остальные – в многофункциональных центрах», – говорится в сообщении.

Парковочные разрешения делятся на три вида. Резидентные – позволяют жителям бесплатно парковаться на территории своего района ежедневно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно при внесении годовой резидентной платы в 3 тысячи рублей. Разрешение многодетной семьи оформляется на одну машину родителей трех и более несовершеннолетних детей и дает право бесплатно и круглосуточно парковаться на уличных парковках в течение года. Разрешение для инвалидов дает право бесплатной круглосуточной парковки на местах, отмеченных знаком «Инвалид».

Подать заявку на продление парковочного разрешения можно не ранее, чем за 2 месяца до окончания действия предыдущего.

С 15 декабря в столице изменятся цены на парковку. В центре Москвы тариф вырастет до 380 рублей в час, к тому же здесь парковка станет платной по воскресеньям. В частности, изменения коснутся улиц внутри Садового кольца, на нескольких точках у Третьего транспортного кольца. Стоимость вырастет практически вдвое.