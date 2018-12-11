РИАМО - 11 дек. В подмосковном Королеве начал работать специализированный центр по компетенции «Производство мебели», он оснащен самым современным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня на базе Межрегионального центра компетенций — техникума имени С.П. Королева открылся специализированный центр по компетенции «Производство мебели», он стал двадцатым по счету в Подмосковье», - сказала Забралова.

Она добавила, что центр оснащен самым современным оборудованием, на его базе осуществляется подготовка подмосковных студентов к участию в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, а также повышение квалификации педагогических работников системы профессионального образования.

«Внедрение лучших мировых практик обучения квалифицированных кадров поможет нашим студентам успешней подготовиться к участию в соревнованиях как федерального, так и международного уровней», - отметила Забралова.

Во вторник в техникуме имени Королева проходят тренировки с участием представителей сборной Бразилии по компетенции «Производство мебели».