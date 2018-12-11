РИАМО - 11 дек. Множество мастер-классов по народным промыслам проведут на выставке «Ладья. Зимняя сказка» в столице, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Народные художественные промыслы России».

В канун новогодних праздников в Экспоцентре на Красной Пресне с 19 по 23 декабря в павильоне 2 на двух уровнях залов 1-5 развернется сразу в пяти залах 25-я «Ладья. Зимняя сказка». На мероприятие ожидается прибытие 1,6 тысячи представителей из 68 регионов, а десятки тысяч посетителей окажутся настоящими путешественниками к истокам творчества.

«Отправиться в увлекательно путешествие на «Ладье» с посещением страны мастеров предстоит гостям выставки-ярмарки, традиционно подводящей итоги творческого года организованной Ассоциацией «Народные художественные промыслы России». <…> Остановки на «островах» народного искусства подарят посетителям множество мастер-классов, где из первых рук они узнают историю промыслов и получат азы техник исполнения», – говорится в сообщении.

Мастера-профессионалы будут рады поделиться секретами с самыми любознательными. Творчество требует сосредоточенности и концентрации внимания, а этому можно научиться, следуя советам маститых народных художников.

В любом случае можно будет получить заряд вдохновения для творчества на длинные зимние каникулы, чтобы доставить радость себе и своей семье. А если кто-то сомневается в своих силах – не беда, ведь всегда есть возможность на такой выставке-ярмарке приобрести уже исполненную вещь – для себя или в подарок родным и близким.

«На «Ладье» настоящее раздолье для коллекционеров. Начинающие, увидев большое разнообразие работ мастеров, поймут, чем отличается Дымковская игрушка от любой другой, или как разбираться в нюансах плетеного кружева, узнав, что в России оно бывает не только вологодским», – уточняется в материале.

А более опытные собиратели народного искусства несомненно найдут что-то необычное. Возможно именно здесь, а не где-либо еще, они увидят нечто новое по технике исполнения, эксклюзивное по материалу, привлекательное и креативное – настоящее творение, которому предстоит украсить их коллекцию.

Традиционные изделия народных промыслов здесь не будут находиться под музейными витринами, хотя внутри ярмарки запланировано несколько тематических выставок. Вся красота интерактивна – если вам захочется испытать радость прикосновения к мастерству, почувствовать рождение новых идей.

В довершение ко всему туристические компании предложат гостям выставки подумать над тем, не посетить ли в самое ближайшее время красивейшие места России, чтобы почувствовать особый воздух творчества на родине художественных промыслов.