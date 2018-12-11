РИАМО - 11 дек. Фонд «Память поколений» передал новые медицинские материалы и оборудование Московскому областному госпиталю для ветеранов войн на общую сумму в 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Оборудование передали 10 декабря. В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Прокуратова, исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, амбассадор фонда Юлия Барановская, специалисты учреждения.

«Ежегодно в нашем госпитале получают лечение более 8 тысяч пациентов, выполняется более 1,1 тысячи хирургических операций урологического, офтальмологического, ортопедотравматологического и сосудистого профиля. Медицинская помощь оказывается по 22 врачебным специальностям. Благодарим фонд «Память поколений» за оказанное внимание и помощь нашему учреждению», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Сумма денежных средств на оборудование для ветеранов войн сформировалась у фонда благодаря добровольным сборам средств и пожертвованиям и направлена Московскому областному госпиталю для ветеранов войн в рамках программы помощи госпиталям и медучреждениям.

«Московский областной госпиталь для ветеранов войн является единственным многопрофильным лечебным учреждением в области по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам», – пояснил Матвеев.

Передача оборудования фондом была приурочена ко Дню Героев Отечества.