РИАМО - 11 дек. Генеральная прокуратура России увидела в действиях москвичей, которые хотят запретить проживание рядом с ними онкобольных детей, признаки дискриминации, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура начала проверку в связи с информацией о том, что жильцы многоквартирного дома в Черемушках выступили против того, чтобы по соседству с ними проживали дети с онкологией (квартиру для иногородних семей, которые приезжают на лечение в Москву, снимает один из благотворительных фондов). Старшая по подъезду организовала сбор подписей, убеждая соседей в том, что рак может быть заразен.

«Сейчас коллеги из Москвы оценивают законность действий инициаторов этой публичной проверки. Пока что предварительно это выглядит как дискриминация этих детей по признаку того, что они больны таким заболеванием», - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной во вторник на видеоканале «Эфир».

Он уточнил, что Генпрокуратура рассматривает вопрос о целесообразности предостережения управляющей компании, у которой тоже есть доля ответственности в части нарушения прав арендатора и собственника квартир.

«Здесь есть интересный аспект. Дело в том, что эта петиция, которая не основана ни на законе, ни на каких-то моральных нормах, она раскрывает личную информацию тех людей, которые ее подписали. Это раскрытие персональной информации, и она вывешена у входа в подъезд, в открытом доступе. Если у тех, кто собирал эти подписи, нет письменного согласия на раскрытие личных данных тех, кто подписался, то это будет нарушение закона, - отметил Куренной.

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