РИАМО - 11 дек. Общественная палата Ленинского района Подмосковья организовала встречу властей с жителями Молокова, в ходе которой был детально разобран генеральный план развития поселения, говорится в сообщении пресс-службы районной общественной палаты.

На вопросы жителей в течение двух часов отвечали глава района Валерий Венцаль, его заместители, а также депутаты и начальники управлений администрации муниципалитета.

«Территория поселения Молоковское находится в непосредственной близости к Москве и сейчас здесь проживает чуть более 6 тысяч человек. Однако очевидно, что близость к столице – естественный фактор, который заставляет агломерацию увеличиваться. И чтобы не было проблем в будущем, сегодня мы объективно смотрим на генплан поселения, включая не только строительство жилья, но и предусматривая объекты социальной инфраструктуры», - отметил председатель строительной комиссии районного совета депутатов Валерий Черников.

Генплан предусматривает строительство в течение ближайших 5-7 лет около 20 образовательных и дошкольных учреждений, а также поликлиники мощностью до 2 тысяч посещений в сутки, объектов спорта, включая дворовые площадки и бассейны общей площадью почти 270 тысяч квадратных метров.

«Генплан по сути пресекает хаотичную застройку и деятельность тех граждан, что пользовались устарелыми нормами. Принятию генплана предшествовали общественные обсуждения. Также были получены профессиональные заключения о проекте специалистов регионального уровня и надзорных органов», - пояснил начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского района Александр Панченко.

Согласно документам, поселение сегодня испытывает дефицит объектов социальной инфраструктуры: население обеспечено школами на 47%, а дошкольными учреждениями - на 57%. В Молокове мало спортивных залов и нет бассейна. Предложенный генплан предполагает создание инфраструктуры, которая по объему и качеству будет не хуже столичной. После реализации запланированных мероприятий Молоково должно стать самодостаточной территорией Ленинского района с точки зрения инфраструктуры.

«Чтобы донести информацию в полном объеме, снять тревожные вопросы и конкретизировать ситуацию в цифрах, к нам обратились члены общественной палаты Ленинского района. Ведь к общественникам прислушиваются, они имеют высокий уровень доверия и их уважают. А в вакууме и отсутствии информации очень просто плодить слухи, запугивая жителей разными страшилками», - подчеркнул глава Молоковского поселения Виктор Огоньков.