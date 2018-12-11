РИАМО - 11 дек. Управление Роспотребнадзора Подмосковья провело проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, по результатам было выявлено 312 нарушений, сообщается на сайте ведомства.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 312; из них в отношении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 0, и органов местного самоуправления: 0», — говорится в сообщении.

С 3 по 7 декабря ведомство всего провело 169 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых плановыми были 62, внеплановыми – 107. Правонарушения были выявлены по итогам 111 проверок, предписания выдали по итогам 110 контрольных мероприятий.

Число административных наказаний, наложенных по итогам проверок с выявленными правонарушениями, составило 154.