РИАМО - 11 дек. Пранкеры Вован и Лексус поговорили о раке и НЛО с московской пенсионеркой, которая собирает подписи против того, чтобы по соседству с ними проживали дети с онкологией, пишет kp.ru.

В Москве местная жительница предложила запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком (жилье снимает благотворительный фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь»). Она начала сбор подписей с этой целью и назвала рак «заразным инфекционным заболеванием». Это вызвало широкий общественный резонанс.

«Нам хотят сделать пожизненно, чтобы в наш подъезд каждую неделю-две приезжали новые онкологические больные и завозили к нам новые инфекции. Они выбрасывают в мусоропровод вату, повязки, бинты, на которых есть кровь, которая заразна. Вы знаете, что рак крови не лечится, что никакой рентгеновский луч и никакая химиотерапия не убивают возбудитель рака крови. Приезжают на костылях забинтованные, ходят в масках. Я боюсь браться за ручки в подъезде!» - заявила пенсионерка.

По ее словам, в передаче по телевизору сказали, что врачи открыли 187 видов вирусных возбудителей, у каждого свой возбудитель онкологической болезни.

«А утверждают, что рак не заразен. Где гарантия, что кто-то не приедет к нам с таким возбудителем?» - спросила женщина.

Ей очень понравилась версия пранкеров, что против рака изобрели лекарство инопланетяне.

«НЛО, я вас уверяю, знают, как лечить рак. Но наши-то этим не пользуются! И инопланетяне блокируют попытки китайских врачей», - добавила пенсионерка.

Но на предложение от вирусов носить «проверенную защиту» - шапочку из фольги – собеседница отказалась.