РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 11 дек. Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир в жилом комплексе «На Набережной» состоялась в городском округе Орехово-Зуево во вторник, 27 детей-сирот стали новоселами благодаря губернаторской программе «Жилище», сообщил глава муниципалитета Геннадий Панин.

«Это очень важное событие в жизни ребят. Сегодня (11 декабря – ред.) по программе губернатора Московской области «Жилище» мы предоставляем 27 квартир в этом современном жилом комплексе на берегу реки Клязьма в экологически чистом районе городского округа Орехово-Зуево. Во время строительства я посещал этот дом, здесь замечательная планировка и качественные квартиры», – сказал Панин.

Глава городского округа пожелал ребятам обрести в новом жилье семейный уют, и чтобы в дальнейшем каждая квартира наполнилась детским смехом.

По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, комплекс «На Набережной» построен по новейшим технологиям и оснащен современной инженерией, имеет благоустроенную придомовую территорию.

Руководство муниципалитета считает крайне важным создать все необходимые условия для комфортного проживания детей, лишенных родительского тепла и заботы.