РИАМО - 11 дек. В столице проведут историко-архивные и библиографические исследования для разработки проекта реставрации для фабрики-кухни завода «Динамо», говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания фабрики-кухни завода «Динамо» на улице Ленинская Слобода. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ», - говорится в сообщении.

Осенью 2018 года здание фабрики-кухни Динамо (улица Ленинская Слобода, дом 17) внесли в реестр объектов культурного наследия. Этот памятник архитектуры был построен в 1930-х годах в стиле конструктивизм.

По словам главы ведомства Алексея Емельянова, фасады здания до сих пор сохраняют оригинальный облик — скругленные стены, широкие прямоугольные оконные проемы словно прорезающие плоскости стен, которые отделаны штукатуркой с мраморной крошкой.

«Всего в Москве порядка 200 объектов конструктивизма признаны памятниками. Фабрика-кухня завода «Динамо» как раз один из таких уникальных объектов, сохранившихся до нашего времени. Когда-то она была символом «нового быта» рабочих: здесь готовили до 15 тысяч обедов в сутки. Сейчас здание занимают магазины и офисы, но сохранение его исторического облика остается приоритетной задачей», - уточнил Емельянов.

Для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

Здание было построено по проекту специалистов Архитектурно-строительного института (АСИ) в 1935 году. Просторные, светлые помещения обеденных залов были созданы как бы в противопоставление тесным коммунальным кухням с чадящими керосиновыми примусами. Заводская столовая завода «Динамо» была разделена на две части — западную и восточную, с отдельными входами, выходами и гардеробными.

Движение посетителей в здании было организовано таким образом, чтобы потоки входящих и выходящих людей не пересекались. Для этого проектировщики организовали отдельные входы, выходы и парные лестницы.