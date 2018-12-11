РИАМО - 11 дек. Во вторник в доме правительства Московской области состоялось вручение наград лауреатам II премии «Живу Спортом», все десять победителей получат денежное вознаграждение, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

На победу в десяти номинациях претендовали 186 кандидатов, за которых проголосовало более 36 тысяч человек на сайте живуспортом.рф. По итогам онлайн-голосования в каждой номинации осталось по три финалиста. На заключительной стадии отбора они презентовали собственные достижения перед конкурсной комиссией, которая и определила победителей.

«Все 10 лауреатов получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд премии «Живу спортом» составил 1,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Лауреатами стали в номинациях: «Спортсмен года» - Анастасия Макарова (плавание); «Тренер года» - Владимир Агабабьян (баскетбол); «Сильнее всех» - Диана Солодова (сурдлимпийские виды спорта, легкая атлетика); «Тренер года по адаптивным видам спорта» - Андрей Абрамов (стрельба из лука); «Спортивный менеджер года» - Иван Сидорок («Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта»).

Также в номинации «Менеджер года спортивного сооружения» победил Сергей Орлов («Конькобежный центр «Коломна»). «Менеджером года центра тестирования ГТО» стала Мария Каменева (Сергиево-Посадский центр тестирования ГТО), «Организатором года физкультурно-массовых мероприятий (ивент-менеджер)» - Екатерина Хабарова («Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий»); «Волонтерами года» - Ресурсный центр волонтеров «Живу спортом» (Коломна).

Кроме того, «За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта» награду получил Владимир Пантелеев (кавалер Олимпийского ордена).

В церемонии вручения премии приняли участие известные спортсмены, общественные и политические деятели, журналисты: главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Шалимов, журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Екатерина Лобышеваи другие.

«Сегодня прошла вторая премия «Живу спортом», на которой мы отметили лучших представителей региона в сфере спорта. Наши подмосковные чемпионы и тренеры, волонтеры и менеджеры на местах - все эти люди из года в год куют лидерство Московской области в масштабах страны», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он напомнил, что в Подмосковье за последний год прошло множество крупных спортивных событий. В январе в Коломне успешно проведен первый в истории России чемпионат Европы по конькобежному спорту. Он собрал огромное число любителей коньков на трибунах и топовых спортсменов на катке. В том же месяце в Дмитрове прошел первый чемпионат мира по хоккею среди девушек. Прошло огромное количество массовых мероприятий.

«Полученные результаты невозможны без вклада каждого отдельного человека, но только сообща мы сможем продолжать двигаться вперед и достигать побед на всех уровнях, начиная от местного и заканчивая мировым», - заключил Терюшков.