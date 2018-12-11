РИАМО - 11 дек. Вынесен приговор по уголовному делу о взятке в отношении бывшего руководителя линейного управления МВД РФ на станции «Москва-Ярославская» МЖД, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя линейного управления МВД РФ на станции «Москва-Ярославская». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», - уточняется на сайте.

Судом установлено, что подсудимый с января по апрель 2014 года оказывал общее покровительство лицам, которые незаконно осуществляли пассажирские перевозки в районе Ярославского вокзала. Для этого он своим подчиненным дал указания не принимать мер по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков и получил за эти действия материальные ценности на общую сумму 200 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый на протяжении четырех лет ежемесячно получал взятки от вышеуказанных лиц. Суммы варьировались от 2 тысяч до 150 тысяч рублей и зачислялись на банковскую карту обвиняемого и карту его супруги.

В результате он незаконно получил денежные средства в сумме 1,8 миллиона рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя – представителя Московско-Рязанской транспортной прокуратуры, данных о личности подсудимого, суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, в том числе в правоохранительных органах на срок пять лет.

«Приговор суда в законную силу не вступил», - заключается в материале.