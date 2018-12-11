РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Во вторник днем на Новоегорьевском шоссе в подмосковных Котельниках образовалась пробка длиной 1,7 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Новоегорьевском шоссе в сторону съезда на МКАД. Длина затора составляет 1,7 километра. Он начинается на съезде на шоссе с Железнодорожной улицы и продолжается практически до съезда на МКАД.

Также пробки образовались на Железнодорожной и Кузьминской улицах, частично на Центральной аллее.

В Люберцах движение затруднено на Новорязанском шоссе в сторону области, улицах Авиаторов, Кирова, Волковской. Серьезные заторы наблюдаются на Октябрьском проспекте, Хлебозаводской улице, Больничном проезде.

В Дзержинском дороги относительно свободные. Заторы есть на улицах Энергетиков, Академика Жукова, Школьной и Поклонной.