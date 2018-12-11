РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 дек. В администрация городского округа Королев 12 декабря выслушают жителей горокруга в рамках ежегодного общероссийского приема граждан, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы города.

Прием проведут по адресам: улица Октябрьская, дом 4 и по улице Пионерская, дом 1/4 в микрорайоне Юбилейный. Всю подробную информацию можно будет узнать по телефону: 8(495)516-88-86.

«Администрация городского округа Королев 12 декабря проводит общероссийский день приема граждан. Прием проводится с 12:00 до 20:00 при предъявлении паспорта без предварительной записи», – говорится в сообщении.

Общероссийский день приема граждан проводится в соответствии с поручением президента РФ в День Конституции Российской Федерации.