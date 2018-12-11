РИАМО - 11 дек. В Таганском районе торжественно открыли памятник писателю Александру Солженицыну, в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице появился памятник Александру Солженицыну. В торжественной церемонии, которая прошла на названной в честь писателя улице в Таганском районе, приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Открытие было приурочено к 100-летию со дня рождения выдающегося писателя, мыслителя и гуманиста», - говорится в сообщении.

Памятник выполнен из бронзы. Автор — скульптор народный художник России Андрей Ковальчук. Его проект признали лучшим из 70 работ на открытом конкурсе на архитектурно-скульптурное решение монумента.

«11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Александра Исаевича. Для нас эта дата не только день памяти и уважения, но прежде всего повод вновь обратить свое внимание к его литературному, общественному, философскому наследию, которое вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным — для нас, для России, да и для всего мира», - сказал Путин.

Он отметил, что 100-летие со дня рождения Солженицына — значимое событие для всей страны.

«К этой дате приурочено немало мероприятий, направленных на увековечение памяти нашего великого соотечественника. Это и установка памятника на родине писателя в Кисловодске, и начало работы мемориального музея в Москве, идущие во многих регионах выставки, конференции, лекции, спектакли и театральные постановки по его произведениям», — уточнил президент.

Путин выразил признательность за вклад в сохранение наследия мыслителя его вдове Наталье Солженицыной. Та в свою очередь поблагодарила всех, кто ценит творчество писателя и помогал в создании и установке памятника.

В прошлом году на Тверской улице открыли мемориальную доску Солженицыну. Ее установили на торцевой части дома 12, строения 8. Там находится квартира, в которой 12 февраля 1974 года писатель был арестован после выхода в Париже романа «Архипелаг ГУЛАГ».

Александр Солженицын — лауреат Нобелевской премии по литературе. Он написал такие рассказы, как «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», а также романы «Раковый корпус», «В круге первом».