РИАМО - 11 дек. По итогам работы выставки «Цифровая неделя в Подмосковье 2018» будут подготовлены законодательные инициативы федерального уровня в сфере цифровых технологий, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

Во вторник в доме правительства Московской области открылась выставка «Цифровая неделя в Подмосковье 2018», ее работа продолжится до 14 декабря. В работе выставки принимают участие правительство Московской области, главы городских округов и муниципальных районов Подмосковья, а также представители всех областей - субъектов Центрального федерального округа РФ, представители Совета Федерации и Госдумы.

«Мы сегодня с коллегами уже обсуждали, что по итогам работы сегодняшних площадок будут подготовлены законодательные инициативы на федеральном уровне для того, чтобы упростить работу с цифровыми технологиями как госорганам, так и гражданам», - сказал Сазонов.

Он подчеркнул, что на выставке представлены проекты не только Московской области, но и других регионов.

«Цифровая неделя в Подмосковье» уже становится традиционной, потому что начало свое получила в стенах Госдумы. Сегодня, судя по выставке, я чувствую, что есть определенный прогресс», - добавил Сазонов.

Как отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, в рамках «Цифровой недели» представлены различные подмосковные проекты, среди которых портал «Добродел» и региональный портал госуслуг.

«Мы увидели достаточно интересные решения. Вы знаете, что Московская область очень любит делать «пилоты» (пилотные проекты – ред.) и в дальнейшем запускать самые передаваемые технологии. Поэтому, я думаю, мы почерпнем интересные идеи и постараемся их реализовать в качестве «пилотов» на территории Московской области для того, чтобы в дальнейшем полностью запустить. В любом случае, подобный обмен опытом, технологиями, информацией всегда позитивно сказывается на развитии», - добавил Рымар.

Основная цель выставки «Цифровая неделя в Подмосковье 2018» - это информирование руководителей, отвечающих за выполнение задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о новейших мировых трендах в области технологий цифровизации; изучение и обмен положительным опытом использования современных технологий и платформенных решений, который позволит эффективнее планировать их внедрение.