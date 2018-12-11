РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Новый детский сад «Маргаритка» в подмосковных Котельниках заработает на полную мощность в сентябре 2019 года, в настоящее время идет набор в группы, сообщил «РИАМО в Люберцах» депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Парламентарий во вторник посетил с рабочим визитом детский сад «Маргаритка» в Котельниках по адресу: Яничкин проезд, дом №11. Он осмотрел дошкольное учреждение, пообщался с заведующей Екатериной Алексеевой и трудовым коллективом.

«Детский сад «Маргаритка» был построен по программе «Образование Подмосковья». Стройка велась на условиях софинансирования (средства регионального и городского бюджетов). Из области на строительство было выделено 11 миллионов рублей. Детсад открыли чуть больше месяца назад. Пока в нем набраны две группы из девяти», – сказал Жук.

По его словам, сейчас идет набор в третью группу. Она заработает после новогодних праздников. Предположительно, детсад полностью начнет работу с 1 сентября 2019 года.

Он уточнил, что 20 декабря здесь пройдет первый утренник – елка для малышей. Торжество организуют в фойе на первом этаже. Сейчас в штате 20 человек, при полноценной работе детского сада коллектив увеличится до 15 сотрудников.

В учреждении будут работать бассейн, спортивный и музыкальный залы, логопедический и методический кабинеты, кабинет психолога. Огромные площади выделены для пищеблока. В будущем здесь откроют музей «Русской избы», на первом этаже разместят картины воспитанников Детской школы искусств.

«Детсад «Маргаритка» может смело служить образцом для строительства будущих дошкольных учреждений. Конечно, пока не решена проблема с транспортной доступностью. Но по мере заполнения детсада и появления новых групп ситуация изменится. Здесь собрано все для современного образования и развития ребенка, обеспечена безопасность детей», – резюмировал Жук.