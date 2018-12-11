РИАМО - 11 дек. На столичных улицах, благоустроенных в этом году, стартовали работы по высадке деревьев-крупномеров, сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы проводятся на площади у станции метро «Улица 1905 года», в переулках Китай-города, на территории исторического входа в парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной, Лесной и прилегающим к ней улицам и переулкам», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что до конца года на этих общественных пространствах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года - более 19 тысяч кустарников.

По его словам, обычно взрослые деревья-крупномеры высотой 7-9 метров и обхватом ствола 20-60 сантиметров высаживают с ноября: в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

«Но необычно теплая и долгая осень стала причиной того, что период вегетации деревьев закончился позже обычных сроков. В связи с этим высадку деревьев начали в декабре. Это такие породы, как липа, клен, рябина, яблоня, дуб, пихта, сирень и черемуха. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса», - пояснил заммэра.

Он отметил, что, как и в предыдущие годы, деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы - в соответствии с концепцией благоустройства, учитывающей общий облик общественного пространства и смену цветов листьев в разное время года. Деревья высаживают ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан. На время работ временно ограничивается движение по крайней полосе для подвоза крупномеров и работы техники.