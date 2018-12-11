РИАМО - 11 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Щелкове, в тушении возгорания принимают участие более 70 человек, сообщатся на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: Московская область, город Щелково, улица Фабричная, дом 1. В 12:30 был объявлен повышенный ранг пожара №2. По состоянию на 13:10 площадь пожара равнялась 1 тысяче квадратных метров.

«В 13:38 - локализация на площади 1 тысяча квадратных метров. В 15:30 - ликвидация открытого горения на площади 1 тысяча квадратных метров. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 22 единицы техники, 71 человека, в том числе от МЧС: девять единиц техники и 26 человек.