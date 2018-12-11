РИАМО (РЕУТОВ) - 11 дек. В подмосковном Реутове 19 декабря пройдет форум-съезд «Управдом», на нем подведут итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства за год, сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Итоговый ежегодный областной форум-съезд «Управдом» пройдет в Деловом комплексе «Мир» Реутова. Спикерами форума станут министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков, министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин и представители профильных министерств и ведомств», – сказал Каторов.

По данным информагентства, в форуме также примут участие члены муниципальных отделений, заместители руководителей, а также жилищные активисты Подмосковья. На нем подведут итоги 2018 года, наметят планы работы на 2019 год и обсудят вопросы управления многоквартирными домами и взаимодействия с управляющими организациями.

А также благоустройство дворовых территорий, обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами), законодательные инициативы и капитальный ремонт. Модератором форума выступит Юлия Белехова, председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.

По данным агентства, в рамках форума пройдет награждение победителей и участников областного смотра-конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области». Все желающие смогут задать вопросы спикерам форума по пяти тематикам, предварительно заполнив анкеты-опросники перед началом форума либо заранее на сайте. Автор лучшего вопроса будет награжден специальным призом.