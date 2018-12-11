РИАМО – 11 дек. Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей в связи с невыполнением требований закона, по которому нужно удалять из поисковой выдачи ссылки на ресурсы с незаконной информацией, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Оштрафовали Google сегодня на 500 тысяч рублей», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

С 1 октября в России действует закон, обязывающий поисковики подключаться к единому перечню запрещенных данных и фильтровать поисковую выдачу, исключая из нее сайты, занесенные в реестр. Google же не подключился к реестру. За это предусмотрены штрафы в 500-700 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело в отношении Google.