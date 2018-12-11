РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Сотрудники полиции в ходе рейда выявили магазин на Носовихинском шоссе Балашихи, где продавали алкогольную продукцию после 23:00, владельца магазина могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Совместно с сотрудниками полиции мы совершили контрольную закупку алкогольной продукции в магазине по адресу: Носовихинское шоссе, 28. В результате проверки выявлен факт продажи алкоголя после 23:00. Это незаконно. На владельца магазина будет наложен административный штраф в размере до 500 тысяч рублей», – сказал главный эксперт управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Виктор Савиев.

Он добавил, что после проверки документов владельца магазина лишат и лицензии на продажу алкогольной продукции.

Рейды по выявлению незаконной продажи алкоголя после 23:00 в Балашихе проводят еженедельно.

Согласно закону, продажа алкоголя в России разрешена с 8:00 до 23:00. За продажу алкоголя в ночное время предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц – 20 % от годовой выручки, но не менее 3 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридического лица может быть приостановлена на срок от 60 до 90 суток.