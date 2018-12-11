РИАМО - 11 дек. АвтоВАЗ отозвал свыше 41 тысячи седанов Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Как пояснил Росстандарт, причиной отзыва является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована. Цвет окраски диска запасного колеса должен отличаться от цвета дисков основных колес.

«В сервисный центр необходимо будет предоставить машины, выходившие на рынок с июля 2017 года. На автомобилях бесплатно покрасят диск запасного колеса. Всего под отзыв попали 41 507 машин», - отмечается в материале.

По итогам января-ноября этого года Lada Vesta стала лидером продаж на отечественном авторынке.