РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В поликлинических отделениях Люберец 15 декабря пройдет финальный в 2018 году Единый день диспансеризации, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации городского округа.

«Последний в 2018 году Единый день диспансеризации пройдет на территории городского округа Люберцы в субботу, 15 декабря. В этот день вы можете пройти диспансеризацию во всех поликлинических отделениях Люберецкой районной больницы №2 и в трех отделениях Люберецкой районной больницы №1», – говорится в сообщении.

Отделение в поселении Красково находится по адресу: улица Карла Маркса, дом №90. В поселении Томилино поликлиника базируется в микрорайоне Птицефабрика. В Малаховке пройти диспансеризацию можно по адресу: Быковское шоссе, дом №40.

Единый день диспансеризации пройдет с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.