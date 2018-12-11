РИАМО - 11 дек. До конца рабочего дня во вторник «Экзотариум» Московского зоопарка по техническим причинам закрыт для посетителей, сообщается на сайте зоосада.

«Пока в павильоне, где содержатся полосатые мурены, крылатки, рыбы-бабочки, спинороги и другие удивительные морские животные, ведутся плановые работы, приглашаем вас заглянуть в гости к азиатским львам и полярным медведям, зайти в теплый «Дом обезьян» и полюбоваться на игры мартышек диана, беготню капуцинов-плакс и ежедневные активности борнейских орангутанов», - отмечается в материале.

Также гостей ждут в павильоне «Террариум» и на выставке «Конфискат», расположенной на площадке «Удивительного мира рептилий» на старой территории зоопарка.

Также в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку бурый и гималайские медведи, мелкие зверьки: бурундуки, лесные сони, сони-полчки, мадагаскарские тенреки и белогрудые ежи.