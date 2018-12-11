РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил жителей подмосковных Люберец, Котельников и Дзержинского с наступающим Днем Конституции Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.

«В юбилей основополагающего закона страны желаю всем стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый из вас будет нерушимым гарантом и символом счастья для себя и своих близких», – сказал Жук.

Он добавил, что именно в Конституции заложены основы демократического порядка нашей страны, где высшей ценностью считается свобода человека.