РИАМО - 11 дек. РЖД может протестировать новый плацкартный вагон на направлениях из Москвы, Санкт-Петербурга, а также на направлениях из центра на юг России, сообщает ТАСС.
«Как только мы сделаем этот вагон, мы определим направление, конечно же, направления Санкт-Петербург - Москва и центр - юг. Это будут основополагающие направления, на которых этот вагон надо будет поэксплуатировать. Мы его вцепим в те поезда, где большой пассажиропоток в плацкартных вагонах, где востребованы эти услуги», - сказал директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.
Он отметил, на Казанском вокзале был представлен макет, который после получения обратной связи и отзывов от пассажиров будет доработан, потом РЖД ориентировочно в начале 2019 года разработает уже окончательную модель.
В новой концепции при сохранении планировки вагона происходит переход на новый уровень комфорта, направленный на удобство перевозки пассажира. В проекте проработан принцип модульной замены поврежденных деталей интерьера, что позволит сократить время ремонта и удешевить процесс восстановления.
В пассажирской зоне вагона появились комфортные диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки на 220 вольт и USB-разъемы. У пассажиров второго яруса появился дополнительный столик с подстаканниками. Также появились новые перегородки со встроенными лестницами и индивидуальными шторками, которые в любой момент можно закрыть.
Туалетные комнаты оборудованы пеленальными столиками, кранами со встроенными фенами для рук и гигиеническим душем.
Вслед за плацкартом планируют обновить и вагоны-купе и СВ. Пегов пояснил, что новые интерьеры купе и СВ будут устанавливаться сразу на новые поезда. Такие вагоны могут начать выпускать со второго полугодия 2019 года.
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