РИАМО - 11 дек. РЖД может протестировать новый плацкартный вагон на направлениях из Москвы, Санкт-Петербурга, а также на направлениях из центра на юг России, сообщает ТАСС.

«Как только мы сделаем этот вагон, мы определим направление, конечно же, направления Санкт-Петербург - Москва и центр - юг. Это будут основополагающие направления, на которых этот вагон надо будет поэксплуатировать. Мы его вцепим в те поезда, где большой пассажиропоток в плацкартных вагонах, где востребованы эти услуги», - сказал директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

Он отметил, на Казанском вокзале был представлен макет, который после получения обратной связи и отзывов от пассажиров будет доработан, потом РЖД ориентировочно в начале 2019 года разработает уже окончательную модель.

«Мы сделаем еще одну последнюю версию и постараемся в этом году, может быть, в начале следующего года первый вагон сделать с учетом всех замечаний, которые нам напишут», - отметил Пегов.

В новой концепции при сохранении планировки вагона происходит переход на новый уровень комфорта, направленный на удобство перевозки пассажира. В проекте проработан принцип модульной замены поврежденных деталей интерьера, что позволит сократить время ремонта и удешевить процесс восстановления.

В пассажирской зоне вагона появились комфортные диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки на 220 вольт и USB-разъемы. У пассажиров второго яруса появился дополнительный столик с подстаканниками. Также появились новые перегородки со встроенными лестницами и индивидуальными шторками, которые в любой момент можно закрыть.

Туалетные комнаты оборудованы пеленальными столиками, кранами со встроенными фенами для рук и гигиеническим душем.

Вслед за плацкартом планируют обновить и вагоны-купе и СВ. Пегов пояснил, что новые интерьеры купе и СВ будут устанавливаться сразу на новые поезда. Такие вагоны могут начать выпускать со второго полугодия 2019 года.