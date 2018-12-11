РИАМО (РЕУТОВ) - 11 дек. Свыше 200 производителей из разных регионов России представили свою продукцию на недельной ярмарке «Рождественский подарок», которую провели в Реутове, сообщил во вторник глава муниципалитета Станислав Каторов.

По данным Реутовского информагентства, организаторами мероприятия выступили ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» и администрация городского округа.

«Тематическая новогодняя ярмарка «Рождественский подарок» прошла на базе реутовского ДК «Мир». Свои товары – новогодние украшения, подарки, сувениры, товары народного промысла, продукты питания к праздничному столу, товары широкого потребления и повседневного сезонного спроса представили 220 участников из Санкт-Петербурга, Тамбова, муниципалитетов Подмосковья, Ростовской области и других», – сказал Каторов.

Он добавил, что для гостей также организовали концерты творческих коллективов, а именно, хореографической студии «Конфетти» и фольклорного ансамбля «Коляда» из городского ДК «Мир».