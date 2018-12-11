РИАМО – 11 дек. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск в суд к оппозиционеру Алексею Навальному, Золотов требует 1 миллион рублей за причиненный ущерб чести, достоинству и деловой репутации, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Адвокат Золотова Шота Горгадзе отметил, что в случае победы в суде Золотов направит деньги в детский дом.

«Задача стоит в рамках гражданского процесса призвать Навального быть ответственным за те голословные утверждения, которыми он сыплет направо и налево», — сказал Горгадзе.

Он добавил, что заявления Навального нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации Золотова. По словам адвоката, 1 миллион рублей – справедливая компенсация.

Как добавляется в сообщении, в Люблинском суде Москвы иск в настоящее время проходит процедуру регистрации. Решение о принятии иска должно быть принято в течение пяти дней.

В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что продукты для силового ведомства закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика.