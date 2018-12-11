РИАМО - 11 дек. Строители приступили к созданию копии фасада «Дома костей» известного каталонского архитектора Антонио Гауди в тематическом парке развлечений «Остров мечты», сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Создавать серию миниатюр мировых достопримечательностей мы начали с «Дома костей», который украсит северную галерею будущего городского променада нашего парка», – сказал руководитель проекта Константин Голубев.

Он уточнил, что это один из самых узнаваемых шедевров модернизма, символов Барселоны, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«У Антонио Гауди был неповторимый почерк, воспроизвести который – непростая архитектурная задача. Нашим специалистам предстоит кропотливая работа, они опробуют разные строительные и декоративные технологии. Так, для имитации камней, состаренной кладки, различных текстур будем использовать специальные типы бетона, особые краски. В результате посетители смогут погрузиться в атмосферу Барселоны и совершить виртуальное путешествие, не выезжая из столицы», – отметил Голубев.

Всего для городского променада в крытой части тематического парка «Остров Мечты» разработано 120 фасадов зданий, выполненных в архитектурных стилях разных городов мира. Посетители смогут увидеть римский Колизей, памятники архитектуры и улочки Барселоны, Москвы, Лондона, Беверли-Хилз.

Для каждой галереи создается аутентичная уличная атмосфера, где архитектура перекликается с фасадами известных зданий и целыми ансамблями.

По задумке архитекторов, посетители смогут полностью погрузиться в условия урбанистического пространства, что создаст ощущение прогулки по разным странам и городам.