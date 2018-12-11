РИАМО - 11 дек. Столичные оперативники во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и при участии регионального подразделения Росгвардии задержали 8 человек по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленники звонили на мобильные телефоны пожилых людей, проживающих в Юго-Западном округе столицы и, представляясь сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций, сообщали о попытке хищения с их банковских карт денежных средств. Затем они узнавали у потерпевших номера карт и просили продиктовать цифры, которые приходили им в виде СМС на мобильный телефон. Как только владелец пластиковой карты сообщал данные, с его счета похищались все денежные средства», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями СУ СЧ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Фигуранты подозреваются в более 60 противоправных деяниях, в результате которых потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 10 миллионов рублей. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении обысков в call-центрах и по местам проживания злоумышленников изъяты предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу, в числе которых ювелирные украшения, золотые ордена, старинные карманные часы, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.