РИАМО - 11 дек. В Подмосковье за неделю уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин, во время прививочной кампании вакцинацию от гриппа в регионе прошли около 3,5 миллиона человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным мониторинговых наблюдений в период с 30 ноября по 7 декабря (49 неделя), на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 44,44 тысячи случаев заболеваний ОРВИ (показатель – 60,24 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии.

По состоянию на 7 декабря в Подмосковье от гриппа привили почти 3,5 миллиона человек.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.