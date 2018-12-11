РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Корреспондент горпортала «РИАМО в Подольске» Виктория Моисеева заняла третье место в региональном конкурсе «Слово в защиту» уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

Конкурс на лучшее освещение темы защиты прав человека проводится уже в 12-й раз. За время его существования были награждены уже более 100 активных журналистов Подмосковья.

Торжественное награждение состоялось во вторник в аппарате омбудсмена Семеновой. Оно было приурочено ко Дню прав человека, который отмечают во всем мире 10 декабря.

В мероприятии принимала участие сама Семенова, а также уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Всего на конкурс были представлены свыше 60 работ в трех номинациях: «Правовой ликбез»; «Право на экологию» и «Профессия: правозащитник», в которой третье место получила Моисеева.

Помимо этого, в рамках мероприятия были вручены знаки отличия, почетные грамоты и благодарности, а также призы победителям и призерам смотр-конкурса результатов деятельности уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса.