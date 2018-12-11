РИАМО - 11 дек. Неизвестный подобрал ключи ко входной двери квартиры в Зеленоградском округе столицы и вынес оттуда деньги и украшения на общую сумму 10 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 10 декабря в 14:28 в службу «02» поступило сообщение от жителя Зеленограда 1977 года рождения о краже из квартиры по адресу: Зеленоград, корпус 118.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу установлено, что с 09:40 до 14:15 10 декабря неизвестный с помощью подбора ключей проник в данную квартиру, совершил кражу денежных средств в сумме 9 миллионов рублей, ювелирных изделий, принадлежащих заявителю», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила не менее 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».