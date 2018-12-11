РИАМО - 11 дек. Московская область заняла третье место в номинации «Самый активный регион» на всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету – 2018», всего в мероприятии приняли участие более 3,5 тысяч российских пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В Подмосковье работает более 50 университетов третьего возврата, где наши специалисты обучают пенсионеров компьютерной грамотности. Я благодарю всех, кто принимал участие в конкурсе и желаю новых побед и личных достижений», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В тройку самых активных регионов также вошли Республика Татарстан и Воронежская область.

Кроме того, Марина Пушкарева из Королева стала победительницей в номинации «Интернет – предприниматель, интернет – работодатель»; Николай Сенаторов из Подольска и Татьяна Трунова из Ивантеевки заняли третье место в номинациях «Моя общественная интернет-инициатива» и «Портал госуслуг: мой опыт» соответственно.

В общей сложности в конкурсе приняли участие свыше 3,5 тысяч пенсионеров из 74 регионов России, где 5,29% от всех работ, пришедших на конкурс, поступило от пенсионеров Московской области.